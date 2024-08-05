В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности

Следователями следственных органов СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении двоих религиозных деятелей, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности (ст.
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