Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Чемпионат России (жен). 17-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Енисеем», казанское «Динамо» против «Локомотива», другие матчи

С 27 по 29 января пройдут матчи 17-го тура женского чемпионата России по волейболу. Суперлига Париматч Чемпионат России Женщины Предварительный этап 17-й тур 27 января Динамо-Метар – Заречье-Одинцово – 16.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх