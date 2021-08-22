AP: Жертвами наводнения в штате Теннеси стали не менее восьми человек

Жертвами наводнения в американском штате Теннесси стали по меньшей мере восемь человек, более 30 жителей округа Хамфрис считаются пропавшими без вести, сообщает в воскресенье, 22 августа, агентство Associated Press со ссылкой на окружную полицию.
Жертвами наводнения в американском штате Теннесси стали по меньшей мере восемь человек, более 30 жителей округа Хамфрис считаются пропавшими без вести, сообщает в воскресенье, 22 августа, агентство Associated Press со ссылкой на окружную полицию.
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