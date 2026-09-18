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Север Пресс

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На Ямале спасатели за сутки потушили еще пять лесных пожаров

На Ямале спасатели за сутки потушили еще пять лесных пожаров

Спасателям в ЯНАО за прошедшие сутки удалось победить пять природных пожаров на 938 гектарах лесных угодий.

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