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Сожитель участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" признался в ее убийстве

Сожитель участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" признался в ее убийстве

max.ru/Следком Обвиняемый в убийстве участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" на допросе . Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в мессенджере "МАКС".

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