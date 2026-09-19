Сожитель участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" признался в ее убийстве

max.ru/Следком Обвиняемый в убийстве участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" на допросе . Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в мессенджере "МАКС".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ ЦБ порекомендовал...
- Захарова: Запад д...
- АЛ Россия охвачена э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым