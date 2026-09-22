В Белгородской области 11 жителей пострадали из-за ударов ВСУ

В Белгородской области из-за атак ВСУ за последние сутки пострадали 11 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ельцин-центр, «Пр...
- Кремль: вопрос те...
- ИЩ В Пироговском Уни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым