Орелtimes

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Это уже заслуживает не просто проверке. Это враг настоящий.Своих не бросаем?...
  • ММ
    Хозяйку за шкварник и в ветлечебницу, пусть предъявляет прививку от бешенства или в полицию, если откажетсяВ Орле известную ...
  • Галина Тарасова
    Все чиновники обнаглели от безнаказанности!Своих не бросаем?...

В администрации Орла пообещали установить «слона» и «бабочку» ко Дню города

В администрации Орла пообещали установить «слона» и «бабочку» ко Дню города

В редакцию ОрелТаймс обратились неравнодушные орловцы с вопросом, почему  Орёл, славящийся большим количеством топиарных фигур, стал в этом году таким неухоженным и голым.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх