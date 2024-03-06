Собянин рассказал о первом годе работы флагманского центра Склифа

Специалисты провели более 7,2 тыс. операций Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что год назад в столице начал работу флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.
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