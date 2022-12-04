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Представительство СЦКК ДНР: “Боевики ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку, Майорску и Троицку”

Представительство СЦКК ДНР: “Боевики ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку, Майорску и Троицку”

Украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР Донецк, Майорск и Троицк, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в ДНР представители украинского Совместного центра по контролю и координации военных преступлений (СЦКК).

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