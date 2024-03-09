В Архангельске помощь спасателей понадобилась 18-летней лыжнице

В праздничный день девушка отправилась на лыжную прогулку с родителями в районе Окружного шоссеВ праздничный день девушка отправилась на лыжную прогулку с родителями в районе Окружного шоссеВнезапно девушке стало плохо, а идти дальше стало невозможно.
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