В Архангельске помощь спасателей понадобилась 18-летней лыжнице

В праздничный день девушка отправилась на лыжную прогулку с родителями в районе Окружного шоссеВ праздничный день девушка отправилась на лыжную прогулку с родителями в районе Окружного шоссеВнезапно девушке стало плохо, а идти дальше стало невозможно.