ВС РФ разгромили два украинских пункта управления БПЛА на северском направлении

Алексей Коновалов/ТАСС На северском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО) артиллеристы 3-й общевойсковой армии группировки войск "Юг" уничтожили два пункта управления БПЛА боевиков ВСУ, находившиеся в лесополосах.
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