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Царьград

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Мотив корыстный: Следователи из Латвии хотят допросить Седокову по делу Тиммы. Адвокат рассказал, как в Риге всё испортили

Мотив корыстный: Следователи из Латвии хотят допросить Седокову по делу Тиммы. Адвокат рассказал, как в Риге всё испортили

Янис Тима был публичным человеком, баскетболистом, поэтому его смерть вызвала широкий общественный резонанс.

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