Дзюба рассказал, где провел ночь после рекордного гола за сборную: «Уехал в 7 утра. Потом день ходил, как зомби»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал, как провел ночь после товарищеского матча с Гренадой, в котором он установил рекорд по количеству голов за сборную России (31).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии