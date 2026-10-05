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Царьград

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"Т-Технологии" подали документы в ЦБ на доступ к крипторынку

"Т-Технологии" подали документы в ЦБ на доступ к крипторынку

Компании "Т-Технологии" подали в Банк России документы для работы на крипторынке. Платформа "Атомайз" стремится войти в список цифровых депозитариев, а "Т-инвест лаб" – в реестр криптообменников.

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