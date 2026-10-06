Иск к основателю Freedom Holding не содержит конкретики

Генпрокуратура РФ подала административный иск к президенту FIDE и основателю Freedom Holding Тимуру Турлову, а также связанным с ним компаниям и предпринимателю Аркадию ЩукинуГенпрокуратура РФ подала административный иск к президенту FIDE и основателю Freedom Holding Тимуру Турлову, а также связанным с ним компаниям и предпринимателю Аркадию Щукину.