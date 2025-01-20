«Живу соразмерно карману»: Кержаков рассказал, сколько тратит в месяц

Экс-игрок сборной признался, что сейчас ему хватает менее 300 тыс. рублей в месяц.фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»Лучший бомбардир «Зенита» и сборной России Александр Кержаков признался, что после окончания карьеры тратит в месяц не более 300 тыс.
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