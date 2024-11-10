Самый главный и приятный момент соревнований- церемония награждения! Все фото вы найдёте в нашем альбоме в группе ВКонтакте https://vk.
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Самый главный и приятный момент соревнований- церемония награждения! Все фото вы найдёте в нашем альбоме в группе ВКонтакте https://vk.