В Великобритании продолжается военная подготовка военнослужащих ВСУ в преддверии обещанного контрнаступления

Политическое руководство Украины пока не приняло окончательного решения о начале контрнаступления, в Киеве продолжают оттягивать начало наступательной операции, надеясь, что за оставшееся время смогут еще нарастить имеющиеся силы, получив от Запада вооружения и технику, а также подготовленных по стандартам НАТО военнослужащих.
Популярные статьи
- Telegram-каналы сообщают об освобождении от должности заместителя министра обороны России, отвечавшего за тыл Вооруженных сил
- В ходе удара по военному эшелону ВСУ на жд станции под Краматорском уничтожено 200 тонн боеприпасов - Минобороны
- Под Бахмутом ликвидирован очередной американский наёмник, прибывший на Украину «повоевать с русскими»
Свежие комментарии