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В Великобритании продолжается военная подготовка военнослужащих ВСУ в преддверии обещанного контрнаступления

В Великобритании продолжается военная подготовка военнослужащих ВСУ в преддверии обещанного контрнаступления

Политическое руководство Украины пока не приняло окончательного решения о начале контрнаступления, в Киеве продолжают оттягивать начало наступательной операции, надеясь, что за оставшееся время смогут еще нарастить имеющиеся силы, получив от Запада вооружения и технику, а также подготовленных по стандартам НАТО военнослужащих.

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