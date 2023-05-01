В Великобритании продолжается военная подготовка военнослужащих ВСУ в преддверии обещанного контрнаступления

Политическое руководство Украины пока не приняло окончательного решения о начале контрнаступления, в Киеве продолжают оттягивать начало наступательной операции, надеясь, что за оставшееся время смогут еще нарастить имеющиеся силы, получив от Запада вооружения и технику, а также подготовленных по стандартам НАТО военнослужащих.