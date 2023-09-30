ВС РФ готовится к наступлению, уничтожив все мосты через Оскол

Тем временем украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область. Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область Как стали известно Telegram-каналу Shot, в Брянскую область вновь попыталась проникнуть украинская группа диверсантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии