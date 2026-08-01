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Глава РПЛ Алаев: «Спартак» может вмешаться в гонку за самые высокие места»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о чемпионской гонке в новом сезоне РПЛ. «Концовкой прошлого сезона « Спартак » в очередной раз дал болельщикам надежду, что клуб может бороться за чемпионство.

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