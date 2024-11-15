В выходные четыре трамвая в Челябинске изменят маршруты

Четыре трамвайных маршрута изменят схемы движения в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Организатора перевозок Челябинской области, в связи с работами на переезде Черкасская – Шоссе маршруты трамваев №3, №14, №19 и №20 в ближайшие выходные претерпят изменения.