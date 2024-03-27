АЭС «Пашк-1» продолжит работу Венгрия планирует продлить работу АЭС в городе Пакш, поскольку большая часть населения страны поддерживает работу станции.
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АЭС «Пашк-1» продолжит работу Венгрия планирует продлить работу АЭС в городе Пакш, поскольку большая часть населения страны поддерживает работу станции.
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