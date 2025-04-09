Специалист РСМД Наумов: тарифная война США и ЕС сыграет на руку россиянам

В США и странах Европы ожидают резкого скачка цен на китайские товары на фоне введённых тарифов. А для россиян при этом ситуация складывается хорошо – наращивание импорта из КНР повысит конкуренцию и понизит цены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии