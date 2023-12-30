Небензя: 75% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не сражаться

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что 75% населения Украины готовы отказаться от гражданства, чтобы не отправляться на линию боевого соприкосновения.
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