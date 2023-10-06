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Военное обозрение

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Европейская конфигурация. Несколько слов о силах и интересах

Европейская конфигурация. Несколько слов о силах и интересах

Игровое поле Европы Региональные обзоры рано или поздно упираются в необходимость увязывать все в общую картину, где одним из основных игроков, как в плане политики, так и в плане экономического влияния, остается Евросоюз.

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