Европейская конфигурация. Несколько слов о силах и интересах

Игровое поле Европы Региональные обзоры рано или поздно упираются в необходимость увязывать все в общую картину, где одним из основных игроков, как в плане политики, так и в плане экономического влияния, остается Евросоюз.
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