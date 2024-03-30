JAMA: Врачи нашли способ помочь людям с алкоголизмом реже попадать в больницы

Американские ученые-медики из Питтсбургского университета обнаружили, что назначение лекарств для лечения алкогольных расстройств снижает вероятность повторной госпитализации или смерти в течение 30 дней после выписки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии