Сюрприз от застройщика: в долгожданной квартире гастарбайтеры устроили Бухару

Valentina hohlova

а здесь про ГУМ полный среднеазиатов и свободное использование уголков и проч. детьми. хотя в СССР там было столько туалетов - даже не верится. может изменилось что-то. плата и проч. всё было бесплатно. а сегодня принято проклинать Союз. где мы получили образование и столько было духовной жизни удовольствий и о деньгах как-то не принято было говорить. а главное наши мальчики никогда не матерились и культура была.