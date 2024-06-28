Avia.pro - СМИ https://vk.com/video-57750014_456242263 Сцена из самого безумного триллера разворачивается не где-то в глухом лесу или заброшенном замке, а в самом сердце Подмосковья.
Сюрприз от застройщика: в долгожданной квартире гастарбайтеры устроили Бухару
Комментарии
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Valentina hohlova
не знаю про киргизов а про китайцев такое известно в столицах. слышала о чистоте этих мест у азербайджанцев.
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1 час.
Valentina hohlova
а здесь про ГУМ полный среднеазиатов и свободное использование уголков и проч. детьми. хотя в СССР там было столько туалетов - даже не верится. может изменилось что-то. плата и проч. всё было бесплатно. а сегодня принято проклинать Союз. где мы получили образование и столько было духовной жизни удовольствий и о деньгах как-то не принято было говорить. а главное наши мальчики никогда не матерились и культура была.
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55 мин.
Дмитрий Бакланов
Нет. Входная дверь ставится тоже временная, подлежащая замене на нормальную. С замком одинаковым на весь дом. Сам работал в 2007 году на производстве таких дверей.
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46 мин.
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