«Традиционный мой ответ»: Путин рассказал, думает ли о своем преемнике

Также он прокомментировал возможность участия в президентских выборах в 2024 годуПрезидент России Владимир Путин заявил, что пока не собирается публично высказываться о преемнике на посту главы государства, так как это дестабилизирует ситуацию.
Также он прокомментировал возможность участия в президентских выборах в 2024 годуПрезидент России Владимир Путин заявил, что пока не собирается публично высказываться о преемнике на посту главы государства, так как это дестабилизирует ситуацию.
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