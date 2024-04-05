Михаил Чаплыга: На каком юридическом основании преследуют граждан Украины за посты и лайки

Начальник департамента кибербезопасности спецслужбы Илья Витюк: «Мы регулярно связываемся со всеми платформами относительно блокировки или удаления опасного контента… Ни одна из них — ни Telegram, ни Facebook или Meta, ни Google официально не представлены в Украине, не имеют юридического лица.