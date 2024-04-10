Обязан прокормить жену, минимум троих детей, и четырех престарелых родителей

Если на семью рождается меньше трех детей, идет депопуляция, то есть вымирание нации. И не Зюганов в этом виноват. Он обозначил ПРОБЛЕМУ: каким должен быть уровень оплаты труда. А как ее решать в полном объеме для воспроизводства населения - вопрос к обществу. Нынешнее же государство предпочитает ограничиваться подачками типа маткапитала, предпочитая не замечать основной пласт проблемы: заниженные зарплаты, рассчитанные на прокорм самого работника, и только; отсутствие развитой и доступной сети социальных услуг и поистине людоедское пенсионное законодательство и прочие "завоевания" капитализма.

Александр Навозов

Для решения проблем демографии и др. 1. ВВедение прогрессивного налога (500 сверхбогатых в России имеют 40 % всех активов) 2. Запрет вывоза капиталла (за год увеличился на 70%) и возвращение активов из-за границы (более 1,8 млн заграничных счетов 539 тысяч россиян) 3. Направить большую часть этих денег на многодетные семьи (где родители воспитывают, а не пьют) 4. ВВедение налога на бездетность. 5. Выплаты при рождении ребёнка и пособия существенно увеличивать в зависимости от количества детей в семье... Льготы при получении образования (средне-специального. высшего, военного и т.д), льготы медиц. обеспечения, в предоставлении жилья, пенсионные льготы многодетным родителям и т.д. А иначе наседение России через 30 лет вымрет само (или остатки большинства народов России растворятся в миллионах мигрантов).... и перестанет существовать.