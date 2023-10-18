Цифровая живопись — искусство или «аттракцион»

Цифровая живопись — непостижимый мир в век информационных технологий или просто современный аттракцион? В присущем миру стремлении к прогрессу и нововведениям, цифровое искусство кажется неизбежным этапом развития живописи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии