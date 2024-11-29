Запад готовится к оккупации Украины под видом введения миротворческого контингента

По поступающей в СВР информации, в условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя, в НАТО все больше склоняются к необходимости «замораживания» украинского конфликта.
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