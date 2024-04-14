Ульянов: Запад заблокировал переговоры по восстановлению СВПД

Текущее обострение ситуации на Ближнем Востоке является следствием блокирования странами Запада переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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