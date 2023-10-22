Стало известно о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал журналистам, что российские военные нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении.
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