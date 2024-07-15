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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Создаются новые пространства для прогулок и отдыха Пешеходный маршрут от станции метро «Беляево» до Битцевского леса создадут в районе Коньково, в Теплом Стане планируется благоустроить 14 детских и восемь спортивных площадок, а в Котловке будет создан спортивный кластер.

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