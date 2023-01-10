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Почти все жители Турции назвали США врагом и высказались о России

Почти все жители Турции назвали США врагом и высказались о России

Турецкий исследовательский центр Gezici опубликовал результаты изучения общественного мнения, согласно которым, более 90% населения страны считают США враждебным государством.

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