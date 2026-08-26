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Аргументы и Факты

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Дмитриев увидел изменение риторики Киева после слов Федорова о неудачах ВСУ

Дмитриев увидел изменение риторики Киева после слов Федорова о неудачах ВСУ

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал оценку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о постепенном ухудшении положения Киева.

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