Дмитриев увидел изменение риторики Киева после слов Федорова о неудачах ВСУ

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал оценку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о постепенном ухудшении положения Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии