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Политолог Орлов: Урсула фон дер Ляйен известна своей ярой русофобской позицией

Политолог Орлов: Урсула фон дер Ляйен известна своей ярой русофобской позицией

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выразил свое мнение о заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая приписала освобождение Освенцима союзным войскам.

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