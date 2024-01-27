Политолог Орлов: Урсула фон дер Ляйен известна своей ярой русофобской позицией

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выразил свое мнение о заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая приписала освобождение Освенцима союзным войскам.
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