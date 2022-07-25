FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень?

Эксперты «За рулем» испытали «китайцев» и подготовили для вас подробный технический справочник. Материалы по теме Большой тест переднеприводных кроссоверов FAW Bestune T77 и GAC GS5 (оба — стоимостью от двух с небольшим млн рублей) читайте тут.