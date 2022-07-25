FiNE-NEWS

1 498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А Запад всегда был патологически лживым. И раньше, и сейчас. И в будущем будет. ПОРЧЕННОЕ СЕМЯ!!«Бессовестно лгут...
  • лина любимцева
    Люди бегу от плохих условий жизни, а находят смерть... Бедолаги....Семнадцать трупов...
  • лина любимцева
    Меньше, чем 22% территории. Двадцать два процента будет с Одессой и Николаевом. А БАНДЭРЬЕ ХИТРОВАНЫ!! Сейчас они гов...Британская «Таймс...

FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень?

FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень?

Эксперты «За рулем» испытали «китайцев» и подготовили для вас подробный технический справочник. Материалы по теме Большой тест переднеприводных кроссоверов FAW Bestune T77 и GAC GS5 (оба — стоимостью от двух с небольшим млн рублей) читайте тут.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх