Турецкое гостеприимство - двух русских туристок избили в аэропорту Антальи, вырвали ногти и посадили в КПЗ

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Ну и дуры . И скажите сколько уже там убитых девок похоронили и в домах терпимости удобно устроили ? Там не отпуска проводить , как вам советуют , а сразу поминки по себе заказывать . Ну ни чему не учит вас жизнь . Это у нас турбизнес нормальный и не криминальный , а там другой мир . Там нет людей

НR Надежда Rudi 200 грамм - это же целый стакан! А у нас дерутся с полицией мигранты и их тут же отпускают, типа, извинились же! Почему наша власть не берет пример с других стран?