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Турецкое гостеприимство - двух русских туристок избили в аэропорту Антальи, вырвали ногти и посадили в КПЗ

Турецкое гостеприимство - двух русских туристок избили в аэропорту Антальи, вырвали ногти и посадили в КПЗ

Очередным доказательством того, что проводить отпуск желательно в своей стране, а не болтаться по миру в поисках приключений на свою пятую точку, может служить история двух женщин, которые застряли в Турции.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну и дуры . И скажите сколько уже там убитых девок похоронили и в домах терпимости удобно устроили  ? Там не отпуска проводить , как вам советуют , а сразу поминки по себе заказывать . Ну ни чему не учит вас жизнь . Это у нас турбизнес нормальный и не криминальный , а там другой мир . Там нет людей
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14 час.
НR
Надежда Rudi
200 грамм - это же целый стакан!  А у нас дерутся с  полицией мигранты и их тут же отпускают, типа, извинились же! Почему наша власть не берет пример с других стран?
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13 час.
Алексадр Савельев
Сколько не учи дурочек, ни какого толку. Им мало России, Да у нас места лучше чем в Турции в 100 раз и дешевле и безопасней. скорей всего они попадут в публичный дом. и никто их не найдет.
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3 час.

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