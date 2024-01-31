Всё, что нужно знать про чемпионат мира по фигурному катанию 2024: даты, место проведения и расписание Татьяна ОрлонскаяМонреаль был выбран для проведения Чемпионата мира по фигурному катанию в марте 2024 года, опередив города-конкуренты вроде Софии и Будапешта.
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