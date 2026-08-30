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Регионы России

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В Подмосковье кардиохирург осуждён на шесть лет за убийство пасынка

В Подмосковье кардиохирург осуждён на шесть лет за убийство пасынка

По данным Telegram-канала Baza, конфликт между матерью и сыном вспыхнул из-за отказа женщины выделить деньги на поездку в Санкт-Петербург.

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