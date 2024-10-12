10,12,24 Северск - Белогоровка Активные боевые действия в районе Северска. Успешное поражение в результате серии обстрелов FPV-дронами ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ в окрестностях Белогоровки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
10,12,24 Северск - Белогоровка Активные боевые действия в районе Северска. Успешное поражение в результате серии обстрелов FPV-дронами ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ в окрестностях Белогоровки.
Свежие комментарии