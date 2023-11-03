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Закон и Порядок

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  • фарид сабиров
    Плевать на эту дуру , Или проститутку политическую"Тест для власти"...
  • Samarium
    Эта старая и больная, озлобленная и  безголосая.....  ( женщина), давно уже вышедшая в тираж как певица, никому в Рос..."Тест для власти"...
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Польша вдруг отменила свои штрафы против «Газпрома»

Польша вдруг отменила свои штрафы против «Газпрома»

Как стало известно, апелляционный суд в Польше утвердил решение суда первой инстанции об отклонении наложенных ещё в 2020 году финансовых штрафов на сумму более $7,2 млрд по текущему курсу для «Газпрома» и $58 млн для других организаций, причастных к строительству «Северного потока-2».

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