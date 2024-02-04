Наемник ВСУ из Бразилии обвинил Киев в невыплате обещанных денег за участие в СВО

Наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Бразилии Фабио Жуниор ди Оливейра в воскресенье, 4 февраля, рассказал «Известиям», что ему не выплатили обещанных денежных средств за участие в боевых действиях с Россией.