Юрист предупредил о новом способе передачи кассового чека покупателю с 1 марта

В России с 1 марта 2025 года вводится новый способ передачи кассового чека покупателю — через сервис ФНС «Мои чеки онлайн», предупредил в беседе с RT генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии