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Царьград

7 601 подписчик

Иностранку шокировали в России пять вещей. И это не то, о чём вы подумали

Иностранку шокировали в России пять вещей. И это не то, о чём вы подумали

Монгольская студентка приехала в Омск учиться на актрису. Она думала, что знает о России всё. Реальность оказалась сложнее, интереснее и местами - смешнее.

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