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Царьград

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Юмористу Гарику Харламову доверили перезапуск программы Comedy Club

Юмористу Гарику Харламову доверили перезапуск программы Comedy Club

Комик вошёл в состав креативных продюсеров одного из самых рейтинговых шоу на телеканале ТНТ.Известный ведущий Comedy Club Гарик Харламов назначен креативным продюсером всего проекта.

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