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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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За период с 5 по 12 февраля в Бобруйске произошло 3 пожара. Жертв нет.

За период с 5 по 12 февраля в Бобруйске произошло 3 пожара. Жертв нет.

За прошедший период в Бобруйске произошло 3 пожара. Жертв нет.Также за неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 5 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 28 - на сработку сигнализации, 19 - на оказание технической помощи организациям и населению.

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