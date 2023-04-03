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«Шок и ужас»: Стало известно, что делают с ВСУ русские высокоточные авиабомбы

«Шок и ужас»: Стало известно, что делают с ВСУ русские высокоточные авиабомбы

Спикер ВВС Украины предупредил о новой угрозе, которая по мнению ЦРУ, приведет «незалежную» к неминуемому поражению Александр Ситников На фото: участники Международной конференции по безопасности во время осмотра авиационных бомб ФАБ-500 М54 (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) По данным волонтерских карт ВСУ, наши войска штурмуют Ласточкино (1,5 км на запад от Авдеевки) и ворвались в соседнее Северное (на южной «клешне»), а также ведут ожесточенные бои в Степовом/Петровском и Бердычах (на северной «клешне»).

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